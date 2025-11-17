FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 17. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 17. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaš šarm priziva ugodne okolnosti, a posebno one ljubavne. Ako ste u nezdravoj vezi, proradit će njegova ili njezina zavist na vašu popularnost.     

Posao Bez problema pridobivate druge ljude na svoju stranu. Važno je da vas ne preplavi euforija, jer nije sve baš tako idealno kako mislite da jest.  

Zdravlje Situacija s vašim zdravljem je stabilna. Nemate razloga za velike pritužbe. Nakon dugo vremena, opet ste zaljubljeni u ljepotu življenja.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 17. 11. 2025.