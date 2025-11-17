Dnevni horoskop, Vaga, 17. 11. 2025.

Ljubav Vaš šarm priziva ugodne okolnosti, a posebno one ljubavne. Ako ste u nezdravoj vezi, proradit će njegova ili njezina zavist na vašu popularnost.

Posao Bez problema pridobivate druge ljude na svoju stranu. Važno je da vas ne preplavi euforija, jer nije sve baš tako idealno kako mislite da jest.

Zdravlje Situacija s vašim zdravljem je stabilna. Nemate razloga za velike pritužbe. Nakon dugo vremena, opet ste zaljubljeni u ljepotu življenja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn