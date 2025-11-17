Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 17. 11. 2025.
Ljubav Vaš šarm priziva ugodne okolnosti, a posebno one ljubavne. Ako ste u nezdravoj vezi, proradit će njegova ili njezina zavist na vašu popularnost.
Posao Bez problema pridobivate druge ljude na svoju stranu. Važno je da vas ne preplavi euforija, jer nije sve baš tako idealno kako mislite da jest.
Zdravlje Situacija s vašim zdravljem je stabilna. Nemate razloga za velike pritužbe. Nakon dugo vremena, opet ste zaljubljeni u ljepotu življenja.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
CILJALI CENTAR GRADA /
Smrtonosni ruski napad: U noćnom raketiranju ubijene tri osobe, među ranjenima ima djece
ZATRPALO IH KAMENJE /
Šestero poginulih u vožnji strave: Aktiviralo se klizište, ljudi ostali zarobljeni u autobusu
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 17. 11. 2025.