Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 17. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 17. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Zanosite se snovima. Lagano gubite tlo pod nogama. Ne znate na čemu ste s njim ili s njom, i to vas uznemirava. Lijepo pitajte, i saznat ćete.      

Posao Vaša poslovna stvarnost bolja je nego što mislite. Poznati su vam samo određeni fragmenti zakulisnih događanja. Ne vidite cijelu sliku.   

Zdravlje Ako bolje pogledate sebe i svijet oko sebe, vidjeti ćete da imate sve što vam je potrebno. Brige i probleme stvaraju vam prekobrojne želje.    

Dnevni Horoskop Lav

