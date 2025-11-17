Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 17. 11. 2025.
Ljubav Zanosite se snovima. Lagano gubite tlo pod nogama. Ne znate na čemu ste s njim ili s njom, i to vas uznemirava. Lijepo pitajte, i saznat ćete.
Posao Vaša poslovna stvarnost bolja je nego što mislite. Poznati su vam samo određeni fragmenti zakulisnih događanja. Ne vidite cijelu sliku.
Zdravlje Ako bolje pogledate sebe i svijet oko sebe, vidjeti ćete da imate sve što vam je potrebno. Brige i probleme stvaraju vam prekobrojne želje.
