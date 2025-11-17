Dnevni horoskop, Lav, 17. 11. 2025.

Ljubav Zanosite se snovima. Lagano gubite tlo pod nogama. Ne znate na čemu ste s njim ili s njom, i to vas uznemirava. Lijepo pitajte, i saznat ćete.

Posao Vaša poslovna stvarnost bolja je nego što mislite. Poznati su vam samo određeni fragmenti zakulisnih događanja. Ne vidite cijelu sliku.

Zdravlje Ako bolje pogledate sebe i svijet oko sebe, vidjeti ćete da imate sve što vam je potrebno. Brige i probleme stvaraju vam prekobrojne želje.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn