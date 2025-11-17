Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 17. 11. 2025.
Ljubav Sve stižete obaviti na vrijeme. Nitko vam nije ravan u zavodništvu. Nećete pogriješiti ako usmjerite pažnju prema osobi rođenoj u znaku Vage.
Posao Vjerujete u vlastite sposobnosti. Samouvjereno donosite važne odluke. Možda se brzopotezno preračunate. Budite pažljivi i strpljivi.
Zdravlje Dobro se osjećate. Nemate velikih zdravstvenih problema. Planetarni utjecaji inspiriraju vaše impulzivno djelovanje. Vježbajte oprez.
