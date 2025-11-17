Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 17. 11. 2025.
Ljubav Razvedravate se na razne načine, pa i u svezi ljubavi. Jedna jako zgodna Riba već se dugo vrti oko vas, a vi se pravite da ništa ne vidite.
Posao Razmišljate o vlastitim vrlinama i prednostima, i zaboravljate na nedostatke. Pozitivne misli i ideje daju poticaj vašem kreativnom djelovanju.
Zdravlje Vaša energija je u uzlaznoj putanji. Oporavljate se od briga i nedaća. Nepotrebno ste se zabrinjavali zbog nekih potpuno minornih stvari.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
CILJALI CENTAR GRADA /
Smrtonosni ruski napad: U noćnom raketiranju ubijene tri osobe, među ranjenima ima djece
ZATRPALO IH KAMENJE /
Šestero poginulih u vožnji strave: Aktiviralo se klizište, ljudi ostali zarobljeni u autobusu
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 17. 11. 2025.