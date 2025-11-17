FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 17. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 17. 11. 2025.
Ljubav Razvedravate se na razne načine, pa i u svezi ljubavi. Jedna jako zgodna Riba već se dugo vrti oko vas, a vi se pravite da ništa ne vidite. 

Posao Razmišljate o vlastitim vrlinama i prednostima, i zaboravljate na nedostatke. Pozitivne misli i ideje daju poticaj vašem kreativnom djelovanju.   

Zdravlje Vaša energija je u uzlaznoj putanji. Oporavljate se od briga i nedaća. Nepotrebno ste se zabrinjavali zbog nekih potpuno minornih stvari.  

Dnevni Horoskop Bik

