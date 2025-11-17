Dnevni horoskop, Ovan, 17. 11. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna situacija je promjenjiva, i sigurno vam nije lako poloviti sve konce. Danas se pripremite za jedno novo oku ugodno iznenađenje.

Posao Radite svoj, ali i tuđi posao. Zbog nekih čudnovatih razloga dopuštate da vas iskorištavaju vaši najbliži suradnici. Malo ste previše velikodušni.

Zdravlje Skrivate i potiskujete u sebi puno toga, i pitanje je trenutka kada će vas obuzeti bijes. Rješavajte probleme korak po korak. Nema drugog puta.

