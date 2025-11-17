FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 17. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 17. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaša ljubavna situacija je promjenjiva, i sigurno vam nije lako poloviti sve konce. Danas se pripremite za jedno novo oku ugodno iznenađenje.   

Posao Radite svoj, ali i tuđi posao. Zbog nekih čudnovatih razloga dopuštate da vas iskorištavaju vaši najbliži suradnici. Malo ste previše velikodušni.    

Zdravlje Skrivate i potiskujete u sebi puno toga, i pitanje je trenutka kada će vas obuzeti bijes. Rješavajte probleme korak po korak. Nema drugog puta.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 17. 11. 2025.