Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 17. 11. 2025.
Ljubav Nešto vam kod njega ili nje ne odgovara, ali ne znate što točno. Planeti vas ne maze. Pazite da opet ne skrenete u slijepu ljubavnu ulicu.
Posao Izgubili ste orijentaciju. Nisu vam jasni vaši poslovni ciljevi. Počeli ste kupovati sve što vam se nađe na putu. Dobro bi vam došla štedljivost.
Zdravlje Izgubili ste se negdje na putu u bolju budućnost. Skrivate se od drugih ljudi. Potonuli ste u samoizolaciju. Izbjegavajte ekstremne radnje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
CILJALI CENTAR GRADA /
Smrtonosni ruski napad: U noćnom raketiranju ubijene tri osobe, među ranjenima ima djece
ZATRPALO IH KAMENJE /
Šestero poginulih u vožnji strave: Aktiviralo se klizište, ljudi ostali zarobljeni u autobusu
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 17. 11. 2025.