Dnevni horoskop, Rak, 17. 11. 2025.

Ljubav Nešto vam kod njega ili nje ne odgovara, ali ne znate što točno. Planeti vas ne maze. Pazite da opet ne skrenete u slijepu ljubavnu ulicu.

Posao Izgubili ste orijentaciju. Nisu vam jasni vaši poslovni ciljevi. Počeli ste kupovati sve što vam se nađe na putu. Dobro bi vam došla štedljivost.

Zdravlje Izgubili ste se negdje na putu u bolju budućnost. Skrivate se od drugih ljudi. Potonuli ste u samoizolaciju. Izbjegavajte ekstremne radnje.

