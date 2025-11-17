FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 17. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 17. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Počeli ste sumnjati da u njegovom ili njezinom srcu postoji još netko osim vas. Prije nego što eksplodirate od ljubomore, sve pažljivo provjerite.    

Posao U vašim poslovnim odnosima nema kontinuiteta. Brzo mijenjate želje i interese. Ne dovršavate započete stvari, a na taj način se ne ide naprijed.   

Zdravlje Ne osjećate se najbolje. Osjećaj iscrpljenosti govori vam da nešto krivo radite. Mnogo toga dolazi direkt iz glave. Kako mislite, tako vam jest.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 17. 11. 2025.