Dnevni horoskop, Djevica, 17. 11. 2025.

Ljubav Počeli ste sumnjati da u njegovom ili njezinom srcu postoji još netko osim vas. Prije nego što eksplodirate od ljubomore, sve pažljivo provjerite.

Posao U vašim poslovnim odnosima nema kontinuiteta. Brzo mijenjate želje i interese. Ne dovršavate započete stvari, a na taj način se ne ide naprijed.

Zdravlje Ne osjećate se najbolje. Osjećaj iscrpljenosti govori vam da nešto krivo radite. Mnogo toga dolazi direkt iz glave. Kako mislite, tako vam jest.

