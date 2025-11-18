Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 18. 11. 2025.
Ljubav Svjesni ste vlastite fizičke privlačnosti. Jedino vam ljubomora kvari doživljaj stvarnosti. Ako odustanete od ekstremizma, bolje ćete se osjećati.
Posao Surađujete s raznim ljudima. Imate mnoštvo kreativnih ideja. Ne znate na koju biste stranu prije krenuli. Koncentrirajte se na ono najbitnije.
Zdravlje Maskirate vlastite osjećaje. Izvana izgledate sretno i zadovoljno, a unutar vas postoje brojne frustracije. Odustanite od glume, to nije za vas.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PRVI ISPOD CRTE /
Hrvatska još može do 'prvog pota': Imamo li se pravo nadati? Evo što nam treba za lakši ždrijeb
POVIJESNE KVALIFIKACIJE /
Dalić najavio da će biti borbe za 26 mjesta za SP, Moro pozvao sve da upale svijeću
UŽIVO S TERENA /
Planulo u Vjesniku! Ovo su strašne snimke buktinje: 'Golemi plamen ide sa vrha nebodera'
DIREKT U INSPEKCIJI /
Kako je simbol zla postao omiljeni božićni ukras u Hrvatskoj? 'Orašar ima korijene u Njemačkoj'
RTG PONEDJELJKA /
Drama na sve strane! Eksplozija u školi, Labubu dobiva film, Modro jezero presušilo...
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 18. 11. 2025.