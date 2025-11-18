Dnevni horoskop, Djevica, 18. 11. 2025.

Ljubav Svjesni ste vlastite fizičke privlačnosti. Jedino vam ljubomora kvari doživljaj stvarnosti. Ako odustanete od ekstremizma, bolje ćete se osjećati.

Posao Surađujete s raznim ljudima. Imate mnoštvo kreativnih ideja. Ne znate na koju biste stranu prije krenuli. Koncentrirajte se na ono najbitnije.

Zdravlje Maskirate vlastite osjećaje. Izvana izgledate sretno i zadovoljno, a unutar vas postoje brojne frustracije. Odustanite od glume, to nije za vas.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn