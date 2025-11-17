FREEMAIL
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 17. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 17. 11. 2025.
Ljubav Pomirili ste se s njim ili s njom. Uz pomoć velike ljubavi uspjeli ste izgladili sve razlike i suprotnosti između vas. Sve je dobro što dobro završi.   

Posao Ne znate što točno želite, i to je trenutno vaš najveći poslovni problem. Između više raznih poslovnih opcija izabrati ćete onu najgoru.    

Zdravlje Samokontrola bi trebala postati vaša vrlina. Događaju vam se ispadi. Skrivajući slabosti, često eksplodirate. Od danas sve ide na bolje.  

