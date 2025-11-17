Dnevni horoskop, Ribe, 17. 11. 2025.

Ljubav Pomirili ste se s njim ili s njom. Uz pomoć velike ljubavi uspjeli ste izgladili sve razlike i suprotnosti između vas. Sve je dobro što dobro završi.

Posao Ne znate što točno želite, i to je trenutno vaš najveći poslovni problem. Između više raznih poslovnih opcija izabrati ćete onu najgoru.

Zdravlje Samokontrola bi trebala postati vaša vrlina. Događaju vam se ispadi. Skrivajući slabosti, često eksplodirate. Od danas sve ide na bolje.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn