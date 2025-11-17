Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 17. 11. 2025.
Ljubav Pomirili ste se s njim ili s njom. Uz pomoć velike ljubavi uspjeli ste izgladili sve razlike i suprotnosti između vas. Sve je dobro što dobro završi.
Posao Ne znate što točno želite, i to je trenutno vaš najveći poslovni problem. Između više raznih poslovnih opcija izabrati ćete onu najgoru.
Zdravlje Samokontrola bi trebala postati vaša vrlina. Događaju vam se ispadi. Skrivajući slabosti, često eksplodirate. Od danas sve ide na bolje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
CILJALI CENTAR GRADA /
Smrtonosni ruski napad: U noćnom raketiranju ubijene tri osobe, među ranjenima ima djece
ZATRPALO IH KAMENJE /
Šestero poginulih u vožnji strave: Aktiviralo se klizište, ljudi ostali zarobljeni u autobusu
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 17. 11. 2025.