Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 17. 11. 2025.
Ljubav Upravo vam se dogodio veliki ljubavni prevrat i preokret. Ništa više nije isto kao što je bilo. To što vam se sada događa, sudbinske je naravi.
Posao Dobivate mnoštvo novih poslovnih informacija, i nije vam lako sve razvrstati po redu važnosti. Pazite da se ne zapetljate i izgubite nit vodilju.
Zdravlje Dobro se osjećate u vlastitom intimnom mikrokozmosu. Ljudi i događaji idu vam na ruku. Sretno ste se oporavili od zdravstvenih smetnji.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
CILJALI CENTAR GRADA /
Smrtonosni ruski napad: U noćnom raketiranju ubijene tri osobe, među ranjenima ima djece
ZATRPALO IH KAMENJE /
Šestero poginulih u vožnji strave: Aktiviralo se klizište, ljudi ostali zarobljeni u autobusu
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 17. 11. 2025.