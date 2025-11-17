Dnevni horoskop, Jarac, 17. 11. 2025.

Ljubav Upravo vam se dogodio veliki ljubavni prevrat i preokret. Ništa više nije isto kao što je bilo. To što vam se sada događa, sudbinske je naravi.

Posao Dobivate mnoštvo novih poslovnih informacija, i nije vam lako sve razvrstati po redu važnosti. Pazite da se ne zapetljate i izgubite nit vodilju.

Zdravlje Dobro se osjećate u vlastitom intimnom mikrokozmosu. Ljudi i događaji idu vam na ruku. Sretno ste se oporavili od zdravstvenih smetnji.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn