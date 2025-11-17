Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 11. 2025.

Ljubav U vezi ste nekoliko tjedana, i već vam je postalo dosadno i monotono. Vaši strastveni lovački instinkti ne napuštaju vas lako i bezbolno.

Posao Tražite previše od sebe, a i od drugih ljudi, i to stvara problematične situacije u radnom okružju. Uvjereni ste da možete sve sami, ali ne možete.

Zdravlje Proganja vas grižnja savjesti zbog nemilih scena koje ste svjesno ili nesvjesno proizveli. Mijenjajte sebe na pozitivno. To je jedini ispravni put.

