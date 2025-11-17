Dnevni horoskop, Vodenjak, 17. 11. 2025.

Ljubav Čudno se ponašate. Postali ste nesigurni, a to nije uobičajeno za vas. Vjerojatno ste spoznali određene stvari koje vaš(a) partner(ica) još ne zna.

Posao Zanimaju vas alternativne metode uz pomoć kojih biste jasno i konkretno realizirali vaše ambicije. Na vidiku je veliki poslovni preokret.

Zdravlje Imate problema sa spavanjem. Opterećujete se mislima koje vas plaše i čine nesigurnim. Morate oprostite sebi ružne događaje iz prošlosti.

