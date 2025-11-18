Dnevni horoskop, Ovan, 18. 11. 2025.

Ljubav Uživate u društvu voljene osobe. Ako niste u vezi, izgledno vam je iznenadno zbližavanje s osobom rođenom u romantičnom znaku Vage.

Posao Vaše misli su rasute, a tjelesne kretnje spore. Suradnici vas optužuju za pasivnost. Letargični ste, i ne razmišljate o vašim poslovnim obvezama.

Zdravlje Da biste savršeno izgledali, mučili ste se na raznim spravama tjednima unatrag. Previše ste fokusirani na vlastito tijelo. A duhovna zbilja?

