Meterolog otkrio što nas čeka za Božić i kada ćemo ugledati sunce

Za razliku od trenda sve toplijih Božića zadnjih desetljeća, ove godine ipak primjernije dobu godine. Pod utjecajem smo sredozemne ciklone koja polako odmiče, ne toliko uobičajeno, dalje na zapad, a prema nama jača anticiklona sa sjeveroistoka kontinenta od kuda stiže i hladan zrak. Iznad naših krajeva tako velika razlika u tlaku, a to nam znači nastavak vjetrovitih prilika pa i upozorenja duž Jadrana.

Na Božićno jutro na sjevernom i srednjem Jadranu i dalje jaka, olujna pa i pod Velebitom orkanska bura, ali postupno će on tjerati oblake, najprije na južnom dijelu. Snježni božićni ugođaj samo u Gorskoj i brdovitom dijelu središnje Hrvatske, osobito uz granicu sa Slovenijom, te ponegdje Zagorju, Međimurju. Posvuda hladno, što zbog temperature, što vjetra.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje oblačno pa i tmurno, a sve češće će oborine izostajati. Sjeveroistočnjak će malo popustiti, bit će uglavnom slab, ali ostaje hladno, između 1 i 4 °C.

Na istoku popodne nešto izglednija povremena kiša i susnježica, samo u višem gorju na zapadu Slavonije i snijeg. Oborine prestaju navečer. Vjetar umjeren, ponegdje i jak sjeveroistočni, prolazno istočni. Temperatura uglavnom oko 3-4 °C.

U Dalmaciji sve sunčanije, čak će sunčano i prevladavati. Puhat će umjerena, ponegdje jaka, sjevernije na udare olujna bura. Bit će svježe, na vjetru prohladno, uglavnom između 12 i 15 °C, niže u zaobalju.

Na sjevernom Jadranu razvedravanje, ali u Gorskom kotaru i Lici ostaje oblačno uz povremeno slab snijeg. Bura će za nijansu malo popustiti, no u Velebitskom kanalu, posebice na južnom dijelu, bit će orkanskih udara. Na buri prilično hladno, ponegdje se može činiti i hladnije nego u gorju.

Foto: Rtl Danas

Idućih dana na kopnu i moru

Još će u petak na kopnu biti zaostalih oblaka, ali slijedi jedno suho i hladno razdoblje, tek lokalno ujutro uz maglu. Od subote danju znatno više sunca pa i vedrine. Ipak, jutra u sve izraženijem minusu, a dnevna temperatura neće se odviše mijenjati. Bit će to uobičajeno hladno za kraj godine ili tek malo hladnije od toga.

Foto: Rtl Danas

Na Jadranu obilje sunca i vedrine uz temperaturu u početku malo iznad, a zatim oko prosjeka za kraj prosinca. Svakodnevno uz buru ili barem tramontanu, ali na olujne udare računajte još u petak, a prolazno i u nedjelju.