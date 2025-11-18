Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 11. 2025.

Ljubav Ne možete se spontano prepustiti osjećajima ljubavi, i to vam stvara velike probleme intimne prirode. Dobre prilike polako odlaze u nepovrat.

Posao Rad je blagodat, ali vi ipak pretjerujete s prezaposlenošću. Nametnuli ste sebi previše radnih obveza, i to se loše odražava na vaš ljubavni život.

Zdravlje Moguća je bol u kralježnici, i to posebno kod hiperaktivnih Blizanaca. U energetskom ste disbalansu. Preferirate ekstremizam, svjesno ili nesvjesno.

