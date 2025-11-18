FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 18. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 18. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Sve ste izračunali i predvidjeli, ali na vašu žalost ljubav nije matematika. Njega ili nju pokušavate fascinirati pogrešnim metodama.  

Posao Radite vrijedno poput mrava. Žilavo ustrajavate u nezasitnoj ambicioznosti. Strpljivo i u miru pripremate najnoviju poslovnu strategiju.    

Zdravlje Ništa vas ne boli. Postali ste imuni na ljude s kojima ste se verbalno  prepucavali. Uz novu (višu) svijest, sami sebi stvarate sretniju stvarnost.   

Dnevni Horoskop Bik

