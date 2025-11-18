FREEMAIL
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 18. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 18. 11. 2025.
Ljubav Voljeni ste, ali nikako da se zasitite ljubavi. Vašoj emocionalnoj pohlepi nema kraja. Što god on(a) učini, nije vam dovoljno. Niste zahvalni.     

Posao Imate velike izglede za poslovni probitak. Pazite da ih ne uništite vašim ekscentričnim i nedruštvenim ponašanjem. Vrijeme je za suradnju.   

Zdravlje Ne želite se odreći osobne moći. Ako više dajete i žrtvujete se, mislite da ćete postati slabiji. Zloupotreba moći kažnjava se prije ili kasnije.  

Dnevni Horoskop Rak

