Dnevni horoskop, Lav, 18. 11. 2025.
Ljubav Na pravom ste putu da se skrasite u mirnu ljubavnu luku, i to s osobom koja je rođena u znaku Vage. Držite vlastiti ego pod kontrolom.
Posao Ne sviđa vam se nova raspodjela posla. Glavni teret reforme pao je na vaša krhka leđa. Netko ima velike protekcije, i to vas strašno smeta.
Zdravlje Planeti vas vole. Iznova otkrivate vlastitu duhovnu snagu. Ljubav vas inspirira na kreativna djela. Ostanite konstruktivni i dobronamjerni.
