Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 18. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 18. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Na pravom ste putu da se skrasite u mirnu ljubavnu luku, i to s osobom koja je rođena u znaku Vage. Držite vlastiti ego pod kontrolom.      

Posao Ne sviđa vam se nova raspodjela posla. Glavni teret reforme pao je na vaša krhka leđa. Netko ima velike protekcije, i to vas strašno smeta.  

Zdravlje Planeti vas vole. Iznova otkrivate vlastitu duhovnu snagu. Ljubav vas inspirira na kreativna djela. Ostanite konstruktivni i dobronamjerni.    

Dnevni Horoskop Lav

