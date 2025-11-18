Dnevni horoskop, Lav, 18. 11. 2025.

Ljubav Na pravom ste putu da se skrasite u mirnu ljubavnu luku, i to s osobom koja je rođena u znaku Vage. Držite vlastiti ego pod kontrolom.

Posao Ne sviđa vam se nova raspodjela posla. Glavni teret reforme pao je na vaša krhka leđa. Netko ima velike protekcije, i to vas strašno smeta.

Zdravlje Planeti vas vole. Iznova otkrivate vlastitu duhovnu snagu. Ljubav vas inspirira na kreativna djela. Ostanite konstruktivni i dobronamjerni.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn