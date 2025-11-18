FREEMAIL
Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 18. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 18. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Zanimaju vas popularne osobe, i volite se skrasiti u njihovoj blizini. Padate na vanjski sjaj. Ne razmišljate o karakteru ljudi s kojima se družite.   

Posao Previše ste miroljubivi, i pristajete na svašta. Dopuštate da vas iskorištavaju kvarni ljudi. Iznenada će vas opametiti vaš umanjeni honorar.   

Zdravlje Niste dobro, jer vas muče određene alergijske reakcije. Nešto uzrokuje smetnje, a ne znate što. Možda konzumirate previše slatkih stvari.       

Dnevni Horoskop Vaga

