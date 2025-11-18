Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 11. 2025.

Ljubav Ne možete zaboraviti jednu osobu iz vaše ljubavne prošlosti. Što ćete učiniti ako vas on(a) nazove? Nema slučaja, sve je kozmički režirano.

Posao Da biste ostvarili poslovne promjene o kojima sanjate, potrebni su vam kontinuirani napori, a najviše od svega odvažna spremnost na rizik.

Zdravlje Umorni ste od spoznaje da se stalno osjećate iscrpljeno. Vaš umor ima mentalni uzrok. Iscrpljuju vas vaše pesimistične projekcije stvarnosti.

