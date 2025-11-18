Dnevni horoskop, Jarac, 18. 11. 2025.

Ljubav U novoj ste ljubavnoj vezi, i stalo vam je do njega ili nje. Želite se smiriti i skrasiti. Skladan ljubavni život čini vas istinski sretnim i zadovoljnim.

Posao Niste koncentrirani na posao. Potreban vam je odmor da u miru razmislite kako dalje. Vaše originalne ideje još nisu zrele za realizaciju.

Zdravlje U osjetljivom ste razdoblju u svezi prehrane. Skloni ste opteretiti vlastiti organizam s viškom kalorija. Prijete vam želučane smetnje i tegobe.

