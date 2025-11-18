Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 11. 2025.
Ljubav Dotjerali ste stvari do samoga kraja, i čudite se zašto vas on ili ona više ne zove. Razmišljate destruktivno. Ne vidite sebe u jasnom svjetlu.
Posao Nalazite sreću i zadovoljstvo u poslu. Obavljate više stvari istovremeno. Imate financijsku potporu od roditelja, i to vam puno znači.
Zdravlje Probleme vam stvaraju vaši destruktivni stavovi o svijetu i životu. Fokusirajte pažnju na ono što vas raduje i veseli, i brzo ćete se oporaviti.
