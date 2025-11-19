Dnevni horoskop, Ovan, 19. 11. 2025.

Ljubav Još niste došli k sebi od ljubavnih prevrata i preokreta. Pitate se tko je kriv? Vrlo je vjerojatno da će se iz pepela staroga roditi nešto novo.

Posao U poslovnoj ste ekspanziji, i ne znate kud biste prije krenuli i što započeli. Saznati ćete sretne vijesti od inozemnih poslovnih suradnika.

Zdravlje Kod vas je sve pod kontrolom. Zdravi ste i ništa vam nije. Ipak, moguće su probavne smetnje, i to kod mlađe populacije vatrenog Ovna.

