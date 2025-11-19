Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 19. 11. 2025.
Ljubav Još niste došli k sebi od ljubavnih prevrata i preokreta. Pitate se tko je kriv? Vrlo je vjerojatno da će se iz pepela staroga roditi nešto novo.
Posao U poslovnoj ste ekspanziji, i ne znate kud biste prije krenuli i što započeli. Saznati ćete sretne vijesti od inozemnih poslovnih suradnika.
Zdravlje Kod vas je sve pod kontrolom. Zdravi ste i ništa vam nije. Ipak, moguće su probavne smetnje, i to kod mlađe populacije vatrenog Ovna.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
POVRIJEDIO UGLED DRŽAVE /
Sramota uoči sjećanja na Vukovar! Maloljetnik kod Garešnice zapalio hrvatsku zastavu
Derby della Madonnina /
Inter povukao nesvakidašnji potez: Našoj legendi i Thompsonu ovo će biti drago
UDAR NA UKRAJINU /
Zastrašujuć napad u noći: Zasuli ih s 470 dronova, ozlijeđena i djeca - Poljska digla avione
PRIČA KAO IZ BAJKE /
Država od 150.000 stanovnika izborila SP i ispisala povijest: Ovi kadrovi obilaze svijet
STRAVA U SUSJEDSTVU /
Tijela majke i kćeri otkrivena u zamrzivačima: Uhićen kolega s posla i njegov brat
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 19. 11. 2025.