FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 19. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 19. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Još niste došli k sebi od ljubavnih prevrata i preokreta. Pitate se tko je kriv? Vrlo je vjerojatno da će se iz pepela staroga roditi nešto novo.   

Posao U poslovnoj ste ekspanziji, i ne znate kud biste prije krenuli i što započeli. Saznati ćete sretne vijesti od inozemnih poslovnih suradnika.  

Zdravlje Kod vas je sve pod kontrolom. Zdravi ste i ništa vam nije. Ipak, moguće su probavne smetnje, i to kod mlađe populacije vatrenog Ovna.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 19. 11. 2025.