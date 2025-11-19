Dnevni horoskop, Blizanci, 19. 11. 2025.

Ljubav Povukli ste se od svijeta. Upali ste u tešku introspekciju. Razmišljanjem o sebi, otkriti ćete ono što biste trebali ispraviti i promijeniti.

Posao Sve obavljate precizno i na vrijeme. Primate pristojan dohodak, ali i dalje niste zadovoljni. Oslobodite vlastiti duh i dopustite mašti da se rasplamsa.

Zdravlje Postali ste previše kruti i nefleksibilni. Nedostaje vam prava spontana opuštenost. Ako se kreativno zaigrate, osjećati ćete se izvrsno.

