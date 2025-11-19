FREEMAIL
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 19. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 19. 11. 2025.
Ljubav U punom ste ljubavnom pogonu. Idete iz euforije do očaja, pa opet natrag. Ne možete se žaliti na dosadu. I danas vam slijedi uspon i pad.  

Posao Reagirate krivo i neprikladno prema osobi koja nema nikakve veze s vašim poslovnim problemima. Nakon svega, uputiti ćete molbu za oprost.  

Zdravlje Vaše zdravlje nije u dobrom stanju. Sami ste sebi za puno toga krivi. Ne primate na znanje signale upozorenja koje vam upućuje vaš organizam.

Dnevni Horoskop Bik

