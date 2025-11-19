Dnevni horoskop, Djevica, 19. 11. 2025.

Ljubav Razočarani ste u ljubav kao takvu. Nikome više ne vjerujete. Sreća vaša da se brzo mijenjate. Danas ćete poletjeti uz novu osjetilnu ekstazu.

Posao Imate kreativne zamisli, ali slabo stojite s konkretnim djelima. Zapamtite ideje koje vam prolaze kroz glavu, i realizirajte ih u budućnosti.

Zdravlje Moguća je pojava starih zdravstvenih problema, za koje ste mislili da se više nikada neće ponoviti. Budite oprezni s vašim brojnim porocima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn