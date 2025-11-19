Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 19. 11. 2025.
Ljubav Nedostaje vam osjećaj za zajedništvo i suradnju, i u tome se skriva korijen svih vaših ljubavnih poraza. Spašavaju vas samo nesebična djela.
Posao Jako ste vrijedni kada radite samostalno, ali kada ste dio tima ili ekipe stvari slabo funkcioniraju. Bolja prilagodba drugim ljudima postaje nužna.
Zdravlje Bolujete od narcizma. Sebičnost je put u samoću. Ako ne volite čista srca, nešto radite pogrešno. Potrebno vam je razvedravanje u duhu.
