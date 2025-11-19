Dnevni horoskop, Vaga, 19. 11. 2025.

Vaga /
Ljubav Skloni ste flertu. Stalno nekoga zavodite. Vaši romantični impulsi opet divljaju. Kad se (pre)potentna Vaga strastveno zapali, teško se gasi.
Posao Rušite prepreke jednu za drugom, i ništa više ne stoji na putu vašeg poslovnog uspjeha. Ne zanosite se previše, postoje jači igrači od vas.
Zdravlje Višak energije stvara vam razne probleme. Destruktivni nagoni nanose vam štetu, i u psihičkom smislu. Praznite se na sportskom terenu.
