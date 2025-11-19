FREEMAIL
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 19. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 19. 11. 2025.
Ljubav Skloni ste flertu. Stalno nekoga zavodite. Vaši romantični impulsi opet divljaju. Kad se (pre)potentna Vaga strastveno zapali, teško se gasi.  

Posao Rušite prepreke jednu za drugom, i ništa više ne stoji na putu vašeg poslovnog uspjeha. Ne zanosite se previše, postoje jači igrači od vas.  

Zdravlje Višak energije stvara vam razne probleme. Destruktivni nagoni nanose vam štetu, i u psihičkom smislu. Praznite se na sportskom terenu.   

Dnevni Horoskop Vaga

Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 19. 11. 2025.