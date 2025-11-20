FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 20. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 20. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav U život vam je ušla osoba rođena u astrološkom znaku Jarca. On ili ona savršeno vam odgovara, ali još niste toga svjesni. Pretjerano ste oprezni.    

Posao Nikad niste zadovoljni, jer uvijek trebate  više novaca. Prekovremeno radite, i nemate vremena za druge lijepe stvari. Posao nije sve u životu.  

Zdravlje Ljubav mijenja sve, pa i vaš tvrdokorni pesimizam. Više niste ravnodušni na sve, i to je jako bitno za vaš zdrav emocionalni opstanak.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 20. 11. 2025.