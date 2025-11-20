Dnevni horoskop, Rak, 20. 11. 2025.

Ljubav U život vam je ušla osoba rođena u astrološkom znaku Jarca. On ili ona savršeno vam odgovara, ali još niste toga svjesni. Pretjerano ste oprezni.

Posao Nikad niste zadovoljni, jer uvijek trebate više novaca. Prekovremeno radite, i nemate vremena za druge lijepe stvari. Posao nije sve u životu.

Zdravlje Ljubav mijenja sve, pa i vaš tvrdokorni pesimizam. Više niste ravnodušni na sve, i to je jako bitno za vaš zdrav emocionalni opstanak.

