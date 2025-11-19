Dnevni horoskop, Vodenjak, 19. 11. 2025.

Ljubav Najbolje se osjećate u društvu osoba rođenih u znaku Strijelca. Odgovara vam njihov filozofski duh. Netko će vas danas pozvati na svadbu.

Posao U vašem radnom okružju opuštena je atmosfera, i može se reći da se punite pozitivnom energijom. Dobre vibracije širite i u obiteljskom okružju.

Zdravlje Osjećaj da se netko brine o vama, više vam ne ide na živce. Pretjerana neovisnost zna biti problematična, jer vodi u izolaciju i samoću.

