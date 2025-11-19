Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 11. 2025.

Strijelac /
Ljubav Rješenja ljubavnih problema skrivaju se u vašem zatvorenom srcu. To što njemu ili njoj dajete, nije dostatno. Sposobni ste puno više darivati.
Posao Tražite ono što ste pošteno zaradili, ali ne dobivate nikakvu povratnu informaciju. Tražite na pogrešnom mjestu. Provjerite tko je odgovoran.
Zdravlje Pretjerano ste skromni i samokritični. Teško opraštate sebi određene stvari koje su se dogodile u prošlosti. Ne idete naprijed, već unatrag.
