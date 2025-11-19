Dnevni horoskop, Jarac, 19. 11. 2025.

Ljubav Teško podnosite prigovore na vlastiti račun, a još vam je teže promijeniti nešto u sebi. Ne želite se mijenjati, jer mislite da ste superiorni.

Posao Imate važnu poslovnu premijeru, i vjerojatno će vas zadesiti velika trema. Ako ste se dobro pripremili, sve će proći bez ikakvih problema.

Zdravlje Bronhitis, astma, upala grla, nešto od svega toga upravo postaje vaš glavni zdravstveni problem. Pokrenite se. Odite na kontrolu k liječniku.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn