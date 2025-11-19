Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 19. 11. 2025.
Ljubav Teško podnosite prigovore na vlastiti račun, a još vam je teže promijeniti nešto u sebi. Ne želite se mijenjati, jer mislite da ste superiorni.
Posao Imate važnu poslovnu premijeru, i vjerojatno će vas zadesiti velika trema. Ako ste se dobro pripremili, sve će proći bez ikakvih problema.
Zdravlje Bronhitis, astma, upala grla, nešto od svega toga upravo postaje vaš glavni zdravstveni problem. Pokrenite se. Odite na kontrolu k liječniku.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
POVRIJEDIO UGLED DRŽAVE /
Sramota uoči sjećanja na Vukovar! Maloljetnik kod Garešnice zapalio hrvatsku zastavu
Derby della Madonnina /
Inter povukao nesvakidašnji potez: Našoj legendi i Thompsonu ovo će biti drago
UDAR NA UKRAJINU /
Zastrašujuć napad u noći: Zasuli ih s 470 dronova, ozlijeđena i djeca - Poljska digla avione
PRIČA KAO IZ BAJKE /
Država od 150.000 stanovnika izborila SP i ispisala povijest: Ovi kadrovi obilaze svijet
STRAVA U SUSJEDSTVU /
Tijela majke i kćeri otkrivena u zamrzivačima: Uhićen kolega s posla i njegov brat
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 19. 11. 2025.