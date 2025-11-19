FREEMAIL
Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 19. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 19. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Teško podnosite prigovore na vlastiti račun, a još vam je teže promijeniti nešto u sebi. Ne želite se mijenjati, jer mislite da ste superiorni.   

Posao Imate važnu poslovnu premijeru, i vjerojatno će vas zadesiti velika trema. Ako ste se dobro pripremili, sve će proći bez ikakvih problema.  

Zdravlje Bronhitis, astma, upala grla, nešto od svega toga upravo postaje vaš glavni zdravstveni problem. Pokrenite se. Odite na kontrolu k liječniku.     

Dnevni Horoskop Jarac

