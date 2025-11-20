Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 20. 11. 2025.
Ljubav Plivate u moru ljubavi. Više se ne žalite da ste najveća žrtva. Sve što obavljate opet ima glavu i rep. Ne živite u budućnosti, živite sada i ovdje.
Posao Imate priliku poboljšati poslovnu situaciju. Zaduživanje s novim kreditom nije vam najzgodnija opcija. Ne ulazite u megalomanske projekte.
Zdravlje Vaše raspoloženje se popravlja na bolje, i to na jedan čudotvoran način. Još ne možete povjerovati da ste iznova postali sretni i optimistični.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'FOUNDER GAMES' /
Donosimo pet savjeta za uspješan startup
TRUMP VAN KONTROLE /
Kako je novinarka postala prasica, a saudijski princ osumnjičen za ubojstvo - fenomenalan tip
RTG SRIJEDE /
Od para kojeg su pogubili jer su se obogatili do Modrića i skafandera: Ovo je Direktov pregled dana
Hakimi nogometaš godine /
Kruno Jurčić dobio veliko priznanje u Africi, evo o čemu se radi
čeka se odluka /
Oglasila se crnogorska policija: Pokreću istragu zbog povika hrvatskih navijača, sve će gledati
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 20. 11. 2025.