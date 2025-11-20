FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 20. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 20. 11. 2025.
Ljubav Plivate u moru ljubavi. Više se ne žalite da ste najveća žrtva. Sve što obavljate opet ima glavu i rep. Ne živite u budućnosti, živite sada i ovdje.   

Posao Imate priliku poboljšati poslovnu situaciju. Zaduživanje s novim kreditom nije vam najzgodnija opcija. Ne ulazite u megalomanske projekte.   

Zdravlje Vaše raspoloženje se popravlja na bolje, i to na jedan čudotvoran način. Još ne možete povjerovati da ste iznova postali sretni i optimistični.  

Dnevni Horoskop Bik

