Dnevni horoskop, Bik, 20. 11. 2025.

Ljubav Plivate u moru ljubavi. Više se ne žalite da ste najveća žrtva. Sve što obavljate opet ima glavu i rep. Ne živite u budućnosti, živite sada i ovdje.

Posao Imate priliku poboljšati poslovnu situaciju. Zaduživanje s novim kreditom nije vam najzgodnija opcija. Ne ulazite u megalomanske projekte.

Zdravlje Vaše raspoloženje se popravlja na bolje, i to na jedan čudotvoran način. Još ne možete povjerovati da ste iznova postali sretni i optimistični.

