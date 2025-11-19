Dnevni horoskop, Ribe, 19. 11. 2025.

Ljubav Strastveni instinkti vode vas u ljubavne avanture. Od romantičnih Riba svašta se može očekivati. Slobodne Ribe postati će još slobodnije.

Posao Dobro bi vam došao veliki odmor, da u miru razmislite o slijedećim poslovnim potezima. Ne donosite brzopotezne odluke, jer ćete požaliti.

Zdravlje Možda vam se zavrti u glavi. Nešto nije u redu s vašim tlakom. Pušite, pijete, i ne pazite što konzumirate. Zreli ste za generalni remont.

