Dnevni horoskop, Ovan, 20. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 20. 11. 2025.
Ljubav Vaš emocionalni bioritam slabo funkcionira. Tvrdoglavo se držite krutih stavova, ne želite ništa mijenjati, i takvo što koči vaš ljubavni razvoj.   

Posao Volite se ugodno smjestiti tamo gdje se nešto može dobiti. Ovan nije parazit, ali kada odbijate promjene i stojite na mjestu, postajete nametnik.   

Zdravlje Od ekstaze do depresije, kratak je put. Niste svjesni vlastite besvijesti. Ljubomorni ste i posesivni. Dopustite drugima da slobodno dišu.  

