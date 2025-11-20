Dnevni horoskop, Ovan, 20. 11. 2025.

Ljubav Vaš emocionalni bioritam slabo funkcionira. Tvrdoglavo se držite krutih stavova, ne želite ništa mijenjati, i takvo što koči vaš ljubavni razvoj.

Posao Volite se ugodno smjestiti tamo gdje se nešto može dobiti. Ovan nije parazit, ali kada odbijate promjene i stojite na mjestu, postajete nametnik.

Zdravlje Od ekstaze do depresije, kratak je put. Niste svjesni vlastite besvijesti. Ljubomorni ste i posesivni. Dopustite drugima da slobodno dišu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn