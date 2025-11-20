Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 11. 2025.

Ljubav Postali ste tajnoviti i nepoznati sebi samima. Igrate s drugima igru skrivača. Brzopotezno razočaranje pomoći će vam da iznova progledate.

Posao To što radite nema dobre temelje i brzo će propasti. Ne postoje laka rješenja za teške poslovne probleme. Možda odlučite promijeniti zanimanje.

Zdravlje Ne osjećate se dobro. Ne možete jasno definirati što vas muči. Važno je da ništa ne forsirate. Strpljivo pričekajte da vam se vrati snaga.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn