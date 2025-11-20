FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Postali ste tajnoviti i nepoznati sebi samima. Igrate s drugima igru  skrivača. Brzopotezno razočaranje pomoći će vam da iznova progledate.   

Posao To što radite nema dobre temelje i brzo će propasti. Ne postoje laka rješenja za teške poslovne probleme. Možda odlučite promijeniti zanimanje.  

Zdravlje Ne osjećate se dobro. Ne možete jasno definirati što vas muči. Važno je da ništa ne forsirate. Strpljivo pričekajte da vam se vrati snaga.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 11. 2025.