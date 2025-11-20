FREEMAIL
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 20. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 20. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Teško podnosite sami sebe, i to je siguran znak da morate početi nešto mijenjati u vlastitom ponašanju. Sreća prati hrabre. Pokrenite se. 

Posao Koliko god vam vaša poslovna situacija izgledala bezizlazna, istina je da promjene ovise samo o vama. Potreban vam je kreativni preokret u glavi.  

Zdravlje Prošli ste kroz krizu identiteta, i puno toga više nije isto kao što je bilo. U idealnom ste razdoblju za izgradnju novih emocionalnih temelja.   

Dnevni Horoskop Lav

