Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 20. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 20. 11. 2025.
Ljubav Lako se upetljate u vezu koja nije za vas. Volite "zabranjeno voće", i to za vas ne predstavlja preveliki problem. Imate nemoralne kriterije.   

Posao Smeta vas što ste ovisni o drugima, a ništa ne činite da se osamostalite. Možda bi vam vlastiti obrt donio nove probleme? Dobro razmislite.   

Zdravlje Vaš ego je premali, i vrlo brzo se obeshrabrite. Ako još niste krenuli stvarati vlastiti duhovni svjetonazor, krajnje je vrijeme da zaronite u sebe.  

