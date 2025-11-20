Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 20. 11. 2025.
Ljubav Lako se upetljate u vezu koja nije za vas. Volite "zabranjeno voće", i to za vas ne predstavlja preveliki problem. Imate nemoralne kriterije.
Posao Smeta vas što ste ovisni o drugima, a ništa ne činite da se osamostalite. Možda bi vam vlastiti obrt donio nove probleme? Dobro razmislite.
Zdravlje Vaš ego je premali, i vrlo brzo se obeshrabrite. Ako još niste krenuli stvarati vlastiti duhovni svjetonazor, krajnje je vrijeme da zaronite u sebe.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'FOUNDER GAMES' /
Donosimo pet savjeta za uspješan startup
TRUMP VAN KONTROLE /
Kako je novinarka postala prasica, a saudijski princ osumnjičen za ubojstvo - fenomenalan tip
RTG SRIJEDE /
Od para kojeg su pogubili jer su se obogatili do Modrića i skafandera: Ovo je Direktov pregled dana
Hakimi nogometaš godine /
Kruno Jurčić dobio veliko priznanje u Africi, evo o čemu se radi
čeka se odluka /
Oglasila se crnogorska policija: Pokreću istragu zbog povika hrvatskih navijača, sve će gledati
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 20. 11. 2025.