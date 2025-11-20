Dnevni horoskop, Vaga, 20. 11. 2025.

Ljubav Lako se upetljate u vezu koja nije za vas. Volite "zabranjeno voće", i to za vas ne predstavlja preveliki problem. Imate nemoralne kriterije.

Posao Smeta vas što ste ovisni o drugima, a ništa ne činite da se osamostalite. Možda bi vam vlastiti obrt donio nove probleme? Dobro razmislite.

Zdravlje Vaš ego je premali, i vrlo brzo se obeshrabrite. Ako još niste krenuli stvarati vlastiti duhovni svjetonazor, krajnje je vrijeme da zaronite u sebe.

