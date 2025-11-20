FREEMAIL
Djevica

Dnevni horoskop, Djevica, 20. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 20. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Do izražaja dolaze vaše glumačke sposobnosti. Pokušavate sakriti svoje pravo lice igrajući razne uloge. Izgubit ćete se u vlastitom igrokazu.   

Posao Imate previše poslovnih obveza, i slobodno vrijeme možete samo sanjati. Plaćate jako visoku cijenu za vaše megalomanske želje i ambicije.    

Zdravlje Osjećate se umorno, iscrpljeno, bezvoljno. Vaša fizička kondicija je slabašna i nedostatna. Od danas na red vam dolaze i probavni problemi.  

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
