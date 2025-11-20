Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 20. 11. 2025.
Ljubav Do izražaja dolaze vaše glumačke sposobnosti. Pokušavate sakriti svoje pravo lice igrajući razne uloge. Izgubit ćete se u vlastitom igrokazu.
Posao Imate previše poslovnih obveza, i slobodno vrijeme možete samo sanjati. Plaćate jako visoku cijenu za vaše megalomanske želje i ambicije.
Zdravlje Osjećate se umorno, iscrpljeno, bezvoljno. Vaša fizička kondicija je slabašna i nedostatna. Od danas na red vam dolaze i probavni problemi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'FOUNDER GAMES' /
Donosimo pet savjeta za uspješan startup
TRUMP VAN KONTROLE /
Kako je novinarka postala prasica, a saudijski princ osumnjičen za ubojstvo - fenomenalan tip
RTG SRIJEDE /
Od para kojeg su pogubili jer su se obogatili do Modrića i skafandera: Ovo je Direktov pregled dana
Hakimi nogometaš godine /
Kruno Jurčić dobio veliko priznanje u Africi, evo o čemu se radi
čeka se odluka /
Oglasila se crnogorska policija: Pokreću istragu zbog povika hrvatskih navijača, sve će gledati
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 20. 11. 2025.