Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 21. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 21. 11. 2025.
Foto:

Ljubav U ljubavi ste dobrostojeći. Partner(ica) vas voli i poštuje. Ono što u cijeloj priči stvara velike smetnje je vaša totalno nepotrebna uobraženost.    

Posao Iako ste savjesni i disciplinirani, ipak vam se povremeno dogode pogrešni poslovni potezi. Ne možete sve precizno izračunati i predvidjeti.   

Zdravlje Moguć je iznenadni povratak bolnih simptoma iz prošlosti. Nešto niste do kraja zaliječili, i to se posebno odnosi na stariju populaciju Ovna.    

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
