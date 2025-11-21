Dnevni horoskop, Ovan, 21. 11. 2025.

Ljubav U ljubavi ste dobrostojeći. Partner(ica) vas voli i poštuje. Ono što u cijeloj priči stvara velike smetnje je vaša totalno nepotrebna uobraženost.

Posao Iako ste savjesni i disciplinirani, ipak vam se povremeno dogode pogrešni poslovni potezi. Ne možete sve precizno izračunati i predvidjeti.

Zdravlje Moguć je iznenadni povratak bolnih simptoma iz prošlosti. Nešto niste do kraja zaliječili, i to se posebno odnosi na stariju populaciju Ovna.

