Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 11. 2025.
Ljubav Sloboda je ono što vas najviše zanima, i zbog toga niste pogodni za dugotrajnu vezu. Vaš kolerični ego ne pristaje na bilo kakvo žrtvovanje.  

Posao Primili ste se posla u posljednji trenutak, jer ste već bili na rubu financijske propasti. Spašavaju vas neki novi i profitabilni poslovni odnosi.    

Zdravlje Vaši obiteljski problemi se gomilaju, i s tim u vezi djelujete nezainteresirano. Budite najbolji s onima koji su vam najbliži. To je najvažnije.    

