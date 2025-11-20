Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 11. 2025.

Ljubav Sloboda je ono što vas najviše zanima, i zbog toga niste pogodni za dugotrajnu vezu. Vaš kolerični ego ne pristaje na bilo kakvo žrtvovanje.

Posao Primili ste se posla u posljednji trenutak, jer ste već bili na rubu financijske propasti. Spašavaju vas neki novi i profitabilni poslovni odnosi.

Zdravlje Vaši obiteljski problemi se gomilaju, i s tim u vezi djelujete nezainteresirano. Budite najbolji s onima koji su vam najbliži. To je najvažnije.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn