Dnevni horoskop, Jarac, 20. 11. 2025.

Ljubav Kod vas je za ljubav potrebno troje. Nikako da raščistite situaciju u vlastitom srcu. Ne znate reći ne, i na taj način zbunjujete sebe i druge ljude.

Posao Previše birate, a nije vrijeme za biranje. Važniji vam je izgled vašeg radnog okružja, od drugih mnogo bitnijih stvari. Trese vas financijska kriza.

Zdravlje Niste dobro, ali ni loše. Negdje ste između. Dok iskreno ne priznate sebi da imate određenih problema, sve do tada se nećete početi mijenjati.

