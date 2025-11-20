FREEMAIL
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 20. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 20. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Samoća je vaš izbor, i nije riječ o sudbini. Popravite mišljenje o sebi. Aktivirajte se u društvenom smislu, i ljubav će pokucati na vaša vrata.   

Posao Drugi imaju sve, a vi nemate ništa. Opet ste pali u nemilost samosažaljenja. Mudro se udružite s onima kojima ide bolje nego vama.  

Zdravlje Kukate bez pravog razloga. Navikli ste sažalijevati sebe, a to je razorna energija. Pozitivnim djelovanjem možete napraviti velike stvari.  

Dnevni Horoskop Ribe

