Dnevni horoskop, Ribe, 20. 11. 2025.

Ljubav Samoća je vaš izbor, i nije riječ o sudbini. Popravite mišljenje o sebi. Aktivirajte se u društvenom smislu, i ljubav će pokucati na vaša vrata.

Posao Drugi imaju sve, a vi nemate ništa. Opet ste pali u nemilost samosažaljenja. Mudro se udružite s onima kojima ide bolje nego vama.

Zdravlje Kukate bez pravog razloga. Navikli ste sažalijevati sebe, a to je razorna energija. Pozitivnim djelovanjem možete napraviti velike stvari.

