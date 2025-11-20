FREEMAIL
Vodenjak

Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Potonuli ste u vode depresije, i bez nekog specijalnog razloga. Teško podnosite njegove ili njezine nedostatnosti, a vlastite elegantno previđate.   

Posao Imate mnoštvo obaveza, i ne stižete obaviti sve na vrijeme. Stvorite bolji i kvalitetniji poslovni raspored. Sve se može kad se hoće. To je istina.  

Zdravlje Emocionalno ste rasuti. Obuzela vas je sveobuhvatna paranoja. Potrebna vam je pozitivna motivacija da biste izašli iz psihološke krize.   

Dnevni Horoskop Vodenjak

