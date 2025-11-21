Dnevni horoskop, Lav, 22. 11. 2025.

Ljubav Do izražaja dolazi vaša vruća strastvenost. Možda vam se dogodi novi brzopotezni flert, i to u večernjim satima. Avanturizam vam je u krvi.

Posao Radne obveze nisu vam prve po redoslijedu važnosti. Uslijed jako zanimljivih ljubavnih zbivanja, potpuno ste zaboravili na poslovne obveze.

Zdravlje Zdravi ste, i ništa vas ne boli. Na određena probadanja u leđima već ste se (kronično) navikli. Dobro bi vam došla cjelovita masaža tijela.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn