Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 22. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 22. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Do izražaja dolazi vaša vruća strastvenost. Možda vam se dogodi  novi brzopotezni flert, i to u večernjim satima. Avanturizam vam je u krvi.      

Posao Radne obveze nisu vam prve po redoslijedu važnosti. Uslijed jako zanimljivih ljubavnih zbivanja, potpuno ste zaboravili na poslovne obveze.  

Zdravlje Zdravi ste, i ništa vas ne boli. Na određena probadanja u leđima već ste se (kronično) navikli. Dobro bi vam došla cjelovita masaža tijela. 

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Dnevni horoskop, Lav, 22. 11. 2025.