FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Razmišljate o  prošlosti, o vremenu u kojem ste bili voljeni. Možda vam sadašnjost postane sretnija od prošlosti. U igri su razne ljubavne opcije.      

Posao Poslodavac vam obećava promjene na bolje, ali vi ste sumnjičavi i mislite da će sve ostati samo na riječima. Nova stvarnost će vas razuvjeriti.   

Zdravlje Boli vas svašta. Mentalno ste iscrpljeni. Potrebno vam je rasterećenje u glavi. Razmišljajte pozitivno, i situacija će se okrenuti na bolje.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 11. 2025.