Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 11. 2025.

Ljubav Razmišljate o prošlosti, o vremenu u kojem ste bili voljeni. Možda vam sadašnjost postane sretnija od prošlosti. U igri su razne ljubavne opcije.

Posao Poslodavac vam obećava promjene na bolje, ali vi ste sumnjičavi i mislite da će sve ostati samo na riječima. Nova stvarnost će vas razuvjeriti.

Zdravlje Boli vas svašta. Mentalno ste iscrpljeni. Potrebno vam je rasterećenje u glavi. Razmišljajte pozitivno, i situacija će se okrenuti na bolje.

