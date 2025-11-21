Dnevni horoskop, Rak, 21. 11. 2025.

Ljubav Šarate uokolo, i to je postala vaša glavna zanimacija. Niste svjesni što radite sebi i partneru ili partnerici. Suzdržite se od bluda i nemorala.

Posao U punoj ste snazi, ali energiju ne trošite na posao. Važnije vam je ljubavno uživanje od radnih obveza i odgovornosti. Financijski ste zbrinuti.

Zdravlje Svojeglavi ste i nepredvidljivi, a to je kod vas česta dijagnoza. Kroz život vas vodi vaš skitalački duh. Možda se posramite zbog vaših neistina.

