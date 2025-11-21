Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 21. 11. 2025.
Ljubav Šarate uokolo, i to je postala vaša glavna zanimacija. Niste svjesni što radite sebi i partneru ili partnerici. Suzdržite se od bluda i nemorala.
Posao U punoj ste snazi, ali energiju ne trošite na posao. Važnije vam je ljubavno uživanje od radnih obveza i odgovornosti. Financijski ste zbrinuti.
Zdravlje Svojeglavi ste i nepredvidljivi, a to je kod vas česta dijagnoza. Kroz život vas vodi vaš skitalački duh. Možda se posramite zbog vaših neistina.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
stanje europe /
Hezonja u skromnoj večeri, Real jedva slavio: Završnica Eurolige donijela velike preokrete
SENZACIJA KOD MOJMIRE /
Jakov Jozinović o pjesmi, tremi i prvom koncertu u Zagrebu
GLAZBENA SENZACIJA /
Regija ga obožava, rasprodaje dvorane! Jakov Jozinović pozvao Mojmiru na koncert: 'Vidjet ćeš sama'
sjajne partije /
Hrvatski rukometni asovi blistali u Europi: Dvojac iz Szegeda i Wisle ponovno oduševio
RTG ČETVRTKA /
Dok Hrvati grintaju zbog stranaca, Nijemci nose puške u podzemnoj: Ovo je Direktov pregled dana
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 21. 11. 2025.