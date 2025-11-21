Dnevni horoskop, Strijelac, 21. 11. 2025.

Ljubav Djelujete poticajno na okolni svijet. Moguće su nove i neobične prijateljske veze. Iznenada ćete osjetiti jaku privlačnost prema jednoj Ribi.

Posao U neizvjesnoj ste poslovnoj situaciji. Svaka alternativa izgleda vam neprikladna. Možda doživite određeni korak unatrag u vašem zanimanju.

Zdravlje Iako to stalno radite, ne možete zauvijek ignorirati stres. Iskušavate vlastitu izdržljivost, rušite postojeće granice, poigravate se sa zdravljem.

