Dnevni horoskop, Strijelac, 21. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 21. 11. 2025.
Ljubav Djelujete poticajno na okolni svijet. Moguće su nove i neobične prijateljske veze. Iznenada ćete osjetiti jaku privlačnost prema jednoj Ribi.  

Posao U neizvjesnoj ste poslovnoj situaciji. Svaka alternativa izgleda vam neprikladna. Možda doživite određeni korak unatrag u vašem zanimanju.   

Zdravlje Iako to stalno radite, ne možete zauvijek ignorirati stres. Iskušavate vlastitu izdržljivost, rušite postojeće granice, poigravate se sa zdravljem.     

