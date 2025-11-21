Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 21. 11. 2025.
Ljubav Ne osjećate se sigurno u kontaktima s drugim ljudima. Pesimizam je osnovno obilježje vašeg razmišljanja. Najviše vas nasmijava crni humor.
Posao Daleko ste od idealne poslovne forme, no ipak uredno izvršavate sve vaše obveze. Dobro funkcionirate pod stresom i u teškim okolnostima.
Zdravlje Niste zadovoljni sa sobom samima, i to se vidi po vašem mišljenju i ponašanju. Prestanite optuživati druge ljude za vaše brige i probleme.
