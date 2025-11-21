Dnevni horoskop, Vaga, 21. 11. 2025.

Ljubav Ne osjećate se sigurno u kontaktima s drugim ljudima. Pesimizam je osnovno obilježje vašeg razmišljanja. Najviše vas nasmijava crni humor.

Posao Daleko ste od idealne poslovne forme, no ipak uredno izvršavate sve vaše obveze. Dobro funkcionirate pod stresom i u teškim okolnostima.

Zdravlje Niste zadovoljni sa sobom samima, i to se vidi po vašem mišljenju i ponašanju. Prestanite optuživati druge ljude za vaše brige i probleme.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn