Dnevni horoskop, Djevica, 21. 11. 2025.

Ljubav Jako dobro se razumijete s partner(ic)om, a to vam se uvijek dogodi nakon burnih rasprava. Ne bi bilo dobro da se naviknete na stalne svađe.

Posao Smiješi vam se poslovni proboj. U milosti ste financijski moćne osobe, i zaštićeni ste. On(a) od vas (još) ništa ne traži? Vjerojatno hoće, uskoro.

Zdravlje Situacija s vašim zdravljem postupno se poboljšava. Postalo vam je jasno da ste ipak mnogo otporniji i izdržljiviji nego što ste mislili da jeste.

