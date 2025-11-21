FREEMAIL
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 21. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 21. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Jako dobro se razumijete s partner(ic)om, a to vam se uvijek dogodi nakon burnih rasprava. Ne bi bilo dobro da se naviknete na stalne svađe.     

Posao Smiješi vam se poslovni proboj. U milosti ste financijski moćne osobe, i zaštićeni ste. On(a) od vas (još) ništa ne traži? Vjerojatno hoće, uskoro.     

Zdravlje Situacija s vašim zdravljem postupno se poboljšava. Postalo vam je jasno da ste ipak mnogo otporniji i izdržljiviji nego što ste mislili da jeste. 

Dnevni Horoskop Djevica

